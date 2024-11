Plantio de soja no PR atinge 99%, diz Deral; são boas as condições das lavouras

São Paulo, 27 - O plantio da safra de soja 2024/25 no Paraná alcançou 99% da área total prevista até a segunda-feira, 25, em comparação com 96% na semana passada, conforme o mais recente relatório do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado. As condições das lavouras continuam predominantemente boas, com 92% das áreas já semeadas classificadas nessa categoria e apenas 8% como medianas. Quanto às fases de desenvolvimento, 3% das plantações estão em germinação, 59% em desenvolvimento vegetativo, 27% em floração e 11% em frutificação. Não há, por enquanto, lavoura de soja em fase de maturação.O milho de primeira safra também apresentou avanço significativo, atingindo 100% da área semeada e 96% das lavouras em boas condições, como na semana passada. No momento, 53% das áreas estão em desenvolvimento vegetativo, 33% em floração e 13% em frutificação.A colheita do trigo no Estado foi concluída.