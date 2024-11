Anec reduz previsão de exportação de soja e milho do Brasil em novembro

São Paulo, 27 - A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec) revisou para baixo suas estimativas para os embarques de soja e milho em novembro, conforme dados atualizados na terça-feira, 26. A exportação de milho foi ajustada para 5,10 milhões de toneladas, uma redução de 470 mil toneladas em relação à projeção da semana passada, de 5,57 milhões de toneladas. O volume projetado é 27,1% inferior ao registrado em novembro de 2023, quando o Brasil exportou 6,99 milhões de toneladas do grão.Para a soja, a nova estimativa aponta embarques de 2,46 milhões de toneladas, queda de 340 mil toneladas frente à previsão anterior de 2,80 milhões de toneladas. Esse volume é 46,5% menor do que o exportado no mesmo mês de 2023, quando os embarques somaram 4,6 milhões de toneladas.Os embarques de farelo de soja, por outro lado, permanecem estáveis, com expectativa de 1,92 milhão de toneladas, em linha com os números registrados no mesmo período do ano passado (1,93 milhão de toneladas).Na semana de 24 a 30 de novembro, os portos brasileiros devem embarcar 660.840 toneladas de soja, 735.468 toneladas de farelo de soja, 1.470.926 toneladas de milho e 95.000 toneladas de trigo, conforme a programação portuária.No acumulado do ano até novembro, o Brasil exportou 96,01 milhões de toneladas de soja, 34,24 milhões de toneladas de milho e 21,16 milhões de toneladas de farelo de soja. Apesar da queda em novembro, os números reforçam a posição do Brasil como um dos maiores exportadores globais de grãos.