Glesi Hoffmann critica vídeo da Marinha que tem fuzileiro sósia de Haddad: 'Grave erro'

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente nacional do PT, classificou a peça publicitária em que a Marinha questiona se há privilégios na Força como "grave erro". A publicidade divulgada nas redes sociais da Marinha no domingo, 1º, intercala cenas de atividades militares com sequências de pessoas em momentos de lazer. "Privilégios? Vem para a Marinha!", diz uma militar ao fim do vídeo.

A peça exibe um texto pelo Dia do Marinheiro, celebrado em 13 de dezembro. A divulgação do material coincide com as discussões no governo federal sobre o ajuste dos gastos e das contas públicas. "Ninguém duvida que o serviço militar exige esforço e sacrifícios pessoais, especialmente da tropa que se arrisca nos treinamentos e faz o serviço pesado. Isso não faz dos militares cidadãos mais merecedores de respeito do que a população civil, que trabalha duro", disse a petista.

O vídeo publicado pela Marinha também mostra um fuzileiro naval parecido com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. "Vocês terão que se acostumar com uma vida de sacrifícios", diz a voz de um capitão.

Como mostrou o Estadão, a peça publicitária da Marinha foi alvo de críticas no Palácio do Planalto. Além de ser interpretado como um recado à equipe econômica, o tom do vídeo foi considerado um "desastre" e um "tiro no pé". Para evitar a escalada do mal-estar no governo, houve uma orientação para evitar comentários públicos sobre o caso.

Nesta terça-feira, 3, após um recuo da gestão federal, o projeto de emenda à Constituição (PEC) encaminhado ao Congresso Nacional para combater os chamados "supersalários" deixou de fora quaisquer alterações no regime de previdência dos militares.