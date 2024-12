Bolsonarista condenado por quebra de relógio histórico no 8/1 começa a cumprir pena de 17 anos

O mecânico Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 32 anos, começou a cumprir a pena de 17 anos de prisão em regime fechado, após condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participação nos atos de 8 de janeiro de 2023.

Ele destruiu um relógio histórico do Palácio do Planalto durante a invasão, um artefato francês do século 17 presenteado a D. João 6º. As imagens do vandalismo, registradas pelas câmeras do Planalto, tiveram ampla repercussão internacional.

Durante o julgamento, realizado em junho, Ferreira foi condenado por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Além da pena de prisão, foi ordenado o pagamento solidário de R$ 30 milhões em danos morais coletivos.