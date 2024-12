Produção chinesa de grãos sobe 1,6% e atinge recorde em 2024

São Paulo, 13 - A produção de grãos da China avançou cerca de 1,6% em 2024, em comparação com o ano anterior, e superou pela primeira vez a marca de 700 milhões de toneladas, atingindo o recorde de 706,5 milhões de toneladas, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 13, pelo Escritório Nacional de Estatísticas do país. A safra de milho foi estimada em 294,915 milhões de toneladas, avanço de 2,1%, enquanto o trigo subiu 2,6%, para 140,1 milhões de t, de acordo com o escritório. Já a produção de soja deve ser de 20,65 milhões de toneladas, recuo de 0,9%.Em nota, o vice-diretor do Departamento Rural do escritório de estatísticas, Wei Fenghua, atribuiu os resultados às políticas governamentais, que fortaleceram o apoio à produção de grãos, incluindo o aumento dos preços mínimos de compra do trigo e arroz, subsídios para fertilidade do solo e para produtores de milho e soja, além da ampliação de seguros agrícolas. No total, 119,32 milhões de hectares foram cultivados, 0,3% a mais que no ano passado, marcando o quinto ano seguido de avanço. A área de arroz e milho aumentou, enquanto a de trigo diminuiu ligeiramente, disse o escritório. Para a soja também houve redução na área cultivada.