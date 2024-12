Frente fria traz chuva para SP e temperaturas mais amenas até o Natal

A propagação de áreas de instabilidade associadas à aproximação de uma frente fria deve provocar hoje pancadas de chuva de forma generalizada na cidade de São Paulo. As precipitações devem ser mais intensas até amanhã, assim como na quarta (Natal). Com isso, as temperaturas também devem ficar mais amenas.

Para esta sexta, a previsão indica muitas nuvens, aberturas de sol e sensação de tempo abafado. No período da tarde, há probabilidade de pancadas de chuva de forma generalizada, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento na capital. Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), há potencial para a formação de alagamentos e transbordamento de pequenos rios e córregos. Desta forma, é importante que a população permaneça atenta a riscos.

Amanhã, uma frente fria ao largo do litoral paulista deve deixar o tempo instável. "A nebulosidade persiste e as precipitações mais significativas, com moderada a forte intensidade, estão previstas para o período da tarde", informa o órgão municipal.