Lula lamenta mortes em MG e diz que Executivo está à disposição de autoridades locais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou neste sábado, 21, as mortes provocadas num acidente rodoviário na localidade de Lajinha, em Teófilo Otoni (MG). Em postagem nas redes sociais, Lula afirmou que o governo se coloca à disposição da prefeitura da cidade e da gestão estadual "para tudo o que for necessário".

"Lamento imensamente e envio minhas orações aos familiares das mais de 30 vítimas fatais do acidente em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Rezo pela recuperação dos sobreviventes dessa terrível tragédia. A Polícia Rodoviária Federal está no local do acidente, e o governo federal se coloca à disposição da prefeitura de Teófilo Otoni e do governo de Minas Gerais para tudo o que for necessário", disse o presidente.

Como mostrou mais cedo o Broadcast, o acidente envolvendo um ônibus, uma carreta e um carro de passeio na BR-116 soma de 32 a 35 mortos segundo informações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A corporação disse que terminou o trabalho de remoção das vítimas. No entanto, devido ao estado de alguns corpos ainda não foi possível concluir o número exato de envolvidos.