Acionista pede saída de CEO da ADM citando falta de transparência

São Paulo, 31 - Hartwig Fuchs, acionista da Archer Daniels Midland (ADM), usou as redes sociais para criticar a falta de transparência da empresa em meio a investigações sobre práticas contábeis e pedir a renúncia de seu CEO, Juan Luciano. Fuchs destacou que há quase um ano se sabe sobre a investigação e que o diretor financeiro foi rapidamente culpado por "erros" e obrigado a sair, mas não se sabe muito mais além disso, "pois a ADM não comunica declarações valiosas", disse em publicação no LinkedIn."Se um CEO altamente remunerado de uma empresa tão importante não consegue fornecer clareza em poucos meses - ou seja, esclarecer totalmente o escândalo, comunicar com total transparência sobre o que deu errado e o que será feito no futuro, recuperar a confiança dos investidores e, acima de tudo, proteger a empresa de danos a longo prazo - então ele tem de sair", escreveu Fuchs na publicação. Para Fuchs, que já foi CEO da Nordzucker AG - uma das principais fabricantes de açúcar da Europa - e presidente do conselho da Toepfer International entre 2007 e 2009, antes da trading ser totalmente comprada pela ADM em 2014, o preço das ações sofreu "significativamente" e não há esforço por parte da ADM para "parar ou até mesmo reverter essa tendência".Em janeiro deste ano, a ADM colocou seu então diretor financeiro, Vikram Luthar, em licença administrativa enquanto investigava práticas contábeis nos negócios de nutrição, seguindo um pedido voluntário de documentos pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês). Já em novembro, a empresa divulgou novos problemas contábeis e informou que revisaria resultados financeiros anteriores, adiando a teleconferência com investidores.