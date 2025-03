Quem é o ladrão do PCC por trás de mega-assaltos que foi morto pela polícia

Um homem suspeito de participar de grandes assaltos a bancos foi morto em confronto com a Polícia Militar, na noite desta terça-feira, 11, em Campinas, interior de São Paulo. André Ferreira Borges, o 'Pane', de 45 anos, é suspeito de participação do mega-assalto de Araçatuba, em 2021, e outros assaltos com táticas conhecidas como 'novo cangaço'. Com ele, foram apreendidos uma submetralhadora, carregadores de fuzil e R$ 500 mil, a maioria em notas de dólar.

As armas e o dinheiro seriam usados em uma nova ação que estava sendo planejada. A polícia diz que 'Pane' era da cúpula "restrita tática" da facção Primeiro Comando da Capital (PCC). A reportagem tenta contato com a defesa de Borges.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), os PMs realizavam patrulhamento próximo à rodovia D. Pedro I, em Campinas, quando receberam a informação de que uma pessoa, em um veículo, estaria transportando uma arma de grosso calibre. Durante as buscas, os policiais localizaram o veículo suspeito na Avenida Comendador Aladino Selmi, na zona norte da cidade.