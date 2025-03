Preço do suíno vivo cede na 1ª quinzena de março, diz Cepea

São Paulo, 14 - Os preços do suíno vivo caíram na primeira quinzena de março, após registrarem forte alta em fevereiro - em valores que representaram recorde para o segundo mês do ano. Segundo relatório do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq-USP), a queda de preços veio em decorrência da menor demanda da indústria por suínos vivos, em razão da baixa liquidez nas vendas de carne. "Agentes do setor consultados pelo Cepea relatam dificuldades em repassar para a carne os reajustes nos preços do animal", complementa o centro de estudos.Assim, de 5 a 11 de março, os preços do suíno vivo caíram em todas as regiões acompanhadas pelo Cepea. Na praça de SP-5 (Bragança Paulista, Campinas, Piracicaba, São Paulo e Sorocaba), o animal posto na indústria foi negociado pela média de R$ 8,87/kg na terça-feira, 11, baixa de 1,6% frente à terça anterior. Já nesta quarta-ffeira, ficou estável nesta praça, onde o preço, nos últimos 30 dias, caiu 3,17%. Em Minas Gerais, os recuos foram mais acentuados, de 2,2% em Ponte Nova, com o suíno mineiro comercializado à média de R$ 8,67/kg no mesmo período. Na quarta-feira também ficou estável, embora em 30 dias a queda acumule -5,15%.No caso da carne, no atacado da Grande São Paulo, a carcaça especial suína recuou 4,6% entre 5 e 11 de março, comercializada a R$ 13,03/kg no dia 11. No dia 12, ficou estável, mas a queda acumulada em 30 dias é de -4,54%.