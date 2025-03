Inmet emite alerta amarelo de chuvas intensas e ventos de até 60 km/h no Brasil; veja onde

Espírito Santo

Ainda conforme o Inmet, há alerta laranja para trechos do Amazonas, Acre, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba também válido ao menos até esta segunda-feira, 17.

Cidade de São Paulo

Neste domingo, 16, a capital paulista amanheceu com muita nebulosidade e chuviscos em alguns pontos da cidade. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a próxima semana começa com sol entre nuvens, temperaturas em elevação e chuvas na forma de pancadas concentradas no fim das tardes.

Segunda-feira: entre 20ºC e 24ºC;

Terça-feira: entre 19ºC e 26ºC;