Alckmin diz que domingo ganha 'especial significado' com aparição do Papa após internação

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, celebrou no X a recuperação do papa Francisco. Presidente em exercício - já que o titular Luiz Inácio Lula da Silva está fora do País - Alckmin e a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, foram os primeiros do governo brasileiro a se manifestarem após a alta hospitalar do pontífice.

"O domingo se reveste de especial significado quando o papa Francisco faz sua primeira aparição pública, após sua internação. Renovamos nossa fé, fortalecemos nossas esperanças e celebramos o dom da vida", disse o ministro, que é católico praticante,na rede social.