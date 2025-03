Viagem de transformador gigante usa 5 carretas, 44 eixos e 352 pneus; veja

A passagem do transformador tem reunido centenas de pessoas, que marcaram uma série de eventos com direito a música, fogos e até churrasco. Até mesmo a conta oficial do governo federal postou sobre essas festas, dizendo que o brasileiro "é o melhor povo do mundo".

Como é o transporte?

A definição do tamanho do conjunto veio após estudos prévios que foram aprovados pelos órgãos regulamentadores. Ele conta com:

Uso de até 5 cavalos mecânicos (que são as partes da frente das carretas)

2 linhas com 22 eixos cada uma (44 eixos ao todo)

352 pneus

113 metros de comprimento

A quantidade de pneus é necessária para distribuir o peso da carga e da viga, como também para não causar danos nas rodovias por onde passa.