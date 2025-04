Defesa do 'hacker de Araraquara' diz que Carla Zambelli foi 'mentora intelectual' de invasão

A defesa de Walter Delgatti Neto, que ficou conhecido como o "hacker de Araraquara", entregou nesta semana as alegações finais do processo movido contra ele e a deputada Carla Zambelli (PL-SP) no STF (Supremo Tribunal Federal).

Nas peças, ele atribui à parlamentar a culpa pelo crime de invasão digital ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e diz que foi "iludido" por promessas feitas por ela. Zambelli é chamada de "mentora intelectual" do plano para invadir e tentar inserir dados e documentos falsos no sistema do CNJ.

"O réu aceitou realizar as invasões porque estava desempregado e Carla Zambelli lhe ofereceu emprego e tratamento de saúde. Evidente que a parlamentar explorou a carência do acusado e o iludiu com seu prestígio, o que comprometeu seu entendimento e liberdade de atuação", escreveu o advogado de Delgatti, Ariovaldo Moreira. As informações são da Isto É.