Vaticano fecha Capela Sistina ao público e inicia preparativos para o conclave

A escolha determinará se o próximo pontífice continuará as reformas de Francisco - com seu foco nos pobres, marginalizados e no meio ambiente - ou se os cardeais vão optar por um papa mais alinhado ao estilo de predecessores conservadores como Bento XVI, com ênfase na doutrina.

O mundo, então, aguardará um sinal de que um sucessor de Francisco foi escolhido. A fumaça preta saindo da chaminé da Capela Sistina indica que os cardeais ainda não alcançaram a maioria de dois terços necessária para eleger um novo papa. Mas quando o novo pontífice for escolhido, subirá a fumaça branca - e os sinos tocarão.

Os visitantes que conseguiram entrar no domingo, 27, podem se considerar sortudos, já que não se sabe quanto tempo o conclave durará. A joia dos museus do Vaticano permanecerá fechada ao público até o "Habemus Papam".