Papa critica consumismo e faz apelo em prol da essência do Natal

Jorge Bergoglio ainda aconselhou os jovens, que correm o risco de sofrer com "indigestão de imagens virtuais e violentas", reforçando que "no presépio podem redescobrir a genuinidade e a criatividade".

"Por isso proponho que - como família, como comunidade - contemplemos a manjedoura, que nos ajuda a concentrar no que há de mais importante na nossa vida: a relação com Deus, com os outros e com a criação", afirmou.

Por fim, o papa pediu para todos cultivarem em seus "ambientes um clima de harmonia, alegria e paz".

No último fim de semana, o argentino já havia pedido para os fiéis defenderem o Natal dos abusos comerciais e do consumismo, durante um encontro com artistas do Concerto de Natal.