Artista acusado de blasfêmia é esfaqueado em igreja na Itália

O autor da agressão é um homem mascarado que entrou na igreja e danificou o quadro polêmico com uma faca e tinta em spray; Saltini tentou conter o indivíduo, mas acabou ferido com uma facada no pescoço. O artista foi levado a um hospital, mas não corre risco de morte, enquanto o agressor fugiu.

A mostra foi inaugurada em 2 de março, e a própria diocese de Carpi havia rechaçado as acusações de blasfêmia, chamando as críticas de "desrespeitosas".

O caso chegou a motivar uma investigação por ofensa de confissão religiosa, porém o Ministério Público de Modena pediu o arquivamento do inquérito.

Saltini, que é ateu, explicou à imprensa local que a obra retrata o legionário romano Longuinho, que perfurou um dos lados do corpo de Jesus com uma lança para certificar-se de sua morte, mas depois se arrependeu e virou santo.

"Na minha representação, ele não perfura Jesus crucificado.

Cristo está no chão, e Longuinho tem a mão sobre sua costela. É uma visão pessoal minha, apócrifa e que pertence a meu raciocínio", alegou o artista no início do mês. (ANSA).