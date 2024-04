Otan anuncia acordo para enviar defesa antiaérea para Ucrânia

BRUXELAS, 19 ABR (ANSA) - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) anunciou nesta sexta-feira (19) um acordo entre os países da aliança militar para enviar mais equipamentos de defesa antiaérea para a Ucrânia, em guerra com a Rússia desde fevereiro de 2022.

A informação foi divulgada pelo secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg após o término de uma reunião por videoconferência do Conselho da Otan-Ucrânia, que também contou com a participação do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Segundo ele, os ministros da Defesa "abordaram muitas outras necessidades urgentes, incluindo munições de 155 mm, capacidades de ataque de precisão e drones".