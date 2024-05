'Angústia de não ter notícia é grande': gaúchos buscam contato com famílias

A região foi uma das mais afetadas pelas chuvas volumosas. A terra encharcada dificulta o trabalho das equipes de resgate, que nesta quinta-feira (2) atuaram em um deslizamento de terra e retiraram mais de 15 pessoas que estavam soterradas. Até o momento, 29 mortes estão confirmadas no estado todo por causa das chuvas.

O servidor público Sandro Santos da Rosa tem familiares que moram em Relvado, no Vale do Taquari. Desde as 10h de segunda-feira, está sem qualquer tipo de notícia. Em redes sociais, a prefeitura informou que há destruição em grande parte do interior e que a água chegou ao centro da cidade. Três pessoas estão desaparecidas no município de cerca de 2.000 habitantes. Vídeos postados em redes sociais mostram que a chuva levou embora ruas, pontes e casas e deixou desabrigados, em quantidade ainda não informada.

Meus sogros vivem no interior de Relvado. São apenas os dois, que trabalham com a produção de leite. É um vale, uma região montanhosa, sabemos apenas que estão isolados, por quedas de barreiras. Não temos notícia se houve algo na propriedade deles

Sandro Santos, cujos sogros vivem em Relvado (RS)

Há pedidos de envio de água e alimentos para a cidade. No entanto, os auxílios precisam ser por via aérea, devido à queda de barreiras e deslizamentos nas estradas de acesso.

Ainda não conseguimos contato com os pais do Diego que estão em Relvado, e estamos sem comunicação com encantado também, onde provavelmente pela previsão a casa do tio já esteja com água dentro 😞 -- Tayane Scherer ♔ (@Tayanescherer) May 2, 2024