Lula diz torcer por volta da 'normalidade' na Venezuela

(ANSA) - BRASÍLIA, 23 APR - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou hoje que torce para que as eleições na Venezuela aconteçam em um clima de normalidade e pelo fim das sanções dos Estados Unidos contra Caracas.

"Eu fico torcendo para que a Venezuela volte à normalidade, para que Estados Unidos tirem as sanções e a Venezuela possa voltar a receber o povo que está deixando a Venezuela pela situação econômica", declarou o petista durante café da manhã com jornalistas brasileiros no Palácio do Planalto.

No encontro, Lula disse ainda que está disposto a enviar observadores para as eleições presidenciais venezuelanas de 28 de julho.