Chuvas no RS: Governo instalará escritório de monitoramento em Porto Alegre

O governo federal instalará um escritório de monitoramento em Porto Alegre, a partir de segunda-feira (6), em razão das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul e já deixaram ao menos 39 mortos até esta sexta-feira (3).

O que aconteceu

Local servirá para concentrar as informações sobre as ações de apoio federal ao estado. De acordo com o governo, as equipes federais trabalharão em conjunto com o general Hertz Pires do Nascimento, da coordenação militar do sul. A decisão para abertura do escritório foi tomada após segunda reunião no Palácio do Planalto sobre a situação no estado. O terceiro encontro da equipe federal está previsto para ocorrer no sábado (4), às 14h (horário de Brasília).

Ministros irão para Porto Alegre no sábado (4) para auxiliar na instalação do escritório. Os ministros Waldez Góes (da Integração e do Desenvolvimento Regional) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), além de membros de outros órgãos do governo, viajarão para a cidade.