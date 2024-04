Madonna deve chegar hoje ao Rio para show em Copacabana

(ANSA) - BRASÍLIA, 29 APR - A cantora Madonna deve chegar nesta segunda-feira (29) ao Rio de Janeiro para o show gratuito do próximo sábado (4) na praia de Copacabana, que deve reunir até 1,5 milhão de pessoas, segundo estimativas das autoridades.

A rainha do pop traz também seus seis filhos, que devem participar do espetáculo, e vai usar cinco salões do Hotel Copacabana Palace para ensaiar.

"Preciso agradecer aos meus filhos incrivelmente talentosos que me ajudaram", escreveu a cantora nas redes sociais, em referência à sua hospitalização em 2023, antes do início da turnê.