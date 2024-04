Naufrágio nas Ilhas Canárias deixa migrantes desaparecidos

MADRID, 29 ABR (ANSA) - Um barco com dezenas de migrantes a bordo naufragou na costa de El Hierro, um das Ilhas Canárias, e deixou várias pessoas desaparecidas no mar, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira (29).

De acordo com apuração da ANSA, nove migrantes foram resgatados de helicóptero e levados à ilha para receber os primeiros socorros.

A agência espanhola Efe informou que a embarcação tombou há dois dias com aproximadamente "60 pessoas a bordo naquele momento".