Tribunal eleva penas de prisão de torcedores organizados da Juve

Eles ainda formaram um esquema de ameaças e chantagem contra os responsáveis das bilheterias dos jogos da Velha Senhora, pois o desejo dos ultras era continuar a ter ingressos a um preço baixo e poder revendê-los por valores maiores.

"O resultado, alcançado através de uma ação conjunta da polícia e da Juventus, é também fruto do compromisso assumido para aumentar a funcionalidade dos estádios. Essa foi uma vitória do Ministério Público, que soube evidenciar as deficiências da sentença de primeira instância", celebrou Luigi Chiappero, um dos advogados que representaram a Juventus.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.