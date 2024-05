Site: Rússia manda esposas suportarem abusos de soldados sádicos da guerra

Cartilha detalha como pode ser o comportamento agressivo dos soldados. "As mudanças podem se manifestar na intolerância temporária ao toque e na diminuição do desejo sexual. No entanto, os soldados podem expressar aumento da excitação sexual, com atos mais frequentes e a possibilidade de maior predisposição para sexo agressivo".

Esposas não devem criticar seus maridos, recomenda a cartilha. O texto elaborado pela organização Frente Popular Russa diz que as mulheres devem ajudar os companheiros, não criticá-los ou repreendê-los por atitudes grosseiras e violentas.

Putin quer que as mulheres arquem com os custos da guerra, afirmou a ativista de direitos humanos Alena Popova. Ela criticou a cartilha por instruir as mulheres a "aguentarem as imposições de seus maridos, independentemente do que eles façam".

Uma mulher não deve suportar tudo porque o marido retorna da guerra com transtorno pós-traumático. As mulheres não vão suportar isso em silêncio e as suas vozes estão cada vez mais altas.

— Alena Popova

Rússia enviou condenados por estupro para a guerra. Com as baixas de militares no conflito que já dura dois anos contra a Ucrânia, Putin autorizou que presos por abusos sexuais ganhassem liberdade para lutarem no front. Alguns desses criminosos retornaram para suas casas na Rússia.