Homem agride esposa com martelo e arranca orelha a mordidas

O homem teria agredido a esposa com tapas, socos e chutes e arrancado uma parte de uma orelha dela com mordidas. Em seguida, teria golpeado a vítima com marteladas na cabeça.

A mulher conseguiu alertar os vizinhos com gritos, e o indivíduo fugiu logo em seguida. A polícia ainda investiga o motivo das agressões. (ANSA).

