Brasil vai importar arroz do Mercosul devido a enchentes no RS

O objetivo do governo é evitar o eventual "desabastecimento" e a "especulação" com os preços do arroz, que será vendido para pequenos mercados, nas periferias das cidades, especialmente no Nordeste do país.

Paralelamente, a Conab informou que, a partir desta quarta-feira (8), começa a entregar cestas de alimentos a cozinhas que preparam refeições para as famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

A catástrofe ambiental já deixou 95 mortos, 331 desaparecidos, cerca de 400 cidades afetadas e mais de 200 mil pessoas fora de casa. (ANSA).

