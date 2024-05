Lula buscou diálogo com linha dura iraniano e mudou voto na ONU

O governo deixou claro que é "perturbador" os atos contra mulheres e minorias. Mas explicou que iria se abster na resolução "por entender que o Irã vai colaborar".

Na América Latina, os governos da Costa Rica, Argentina e outros apoiaram a resolução. O governo do Chile, liderado pelo progressista Gabriel Boric, saiu em apoio da resolução e denunciou as violações de direitos humanos no Irã.

No ano passado, o convite do Brics para a adesão do Irã gerou críticas por parte de entidades de direitos humanos.

O presidente Lula, porém, defendeu a entrada do governo de Teerã no bloco. "O Irã é extremamente importante. Eu fico muito feliz quando vejo que o Irã está conversando com o mundo árabe, se colocando de acordo com a Arábia Saudita. Isso é uma mudança de comportamento", disse.

Para ele, além de Rússia e China, o Irã "não pode estar fora de qualquer grupamento político que se queira fazer".

Ainda em meados de 2023, Lula se reuniu com o presidente do Irã, Ebrahim Raisi. Oficialmente, a agenda foi dominada pela aproximação comercial entre os dois países.