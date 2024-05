Papa reconhece milagre de 'padroeiro da internet' que curou jovem no Brasil

VATICANO, 23 MAI (ANSA) - O papa Francisco vai canonizar o beato Carlo Acutis, conhecido como "padroeiro da internet" na Itália e protetor da tecnologia por seu trabalho de evangelização online que faleceu em 2006, aos 15 anos, informou a Santa Sé nesta quinta-feira (23).

De acordo com comunicado oficial, o argentino aprovou o decreto que reconhece um milagre atribuído à intercessão do adolescente italiano, abrindo assim caminho à sua canonização.

A autorização para a convocação do consistório - em data ainda a definir - foi aprovada durante audiência do Pontífice com o prefeito do Dicastério das Causas dos Santos, cardeal Marcello Semeraro.