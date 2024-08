Magnata britânico da tecnologia desaparece em naufrágio de veleiro na Itália

O veleiro Bayesian naufragou em meio a um temporal enquanto estava ancorado na costa da Sicília, deixando pelo menos uma pessoa morta e seis desaparecidas, incluindo Lynch.

O barco de luxo transportava 22 indivíduos, sendo 12 passageiros e 10 tripulantes. 15 pessoas, incluindo uma menina de um ano e Angela Bacares, esposa do magnata britânico, foram resgatadas com vida.

"Estamos em contato com as autoridades locais após um incidente na Sicília e estamos prontos para fornecer apoio consular aos cidadãos britânicos afetados", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido ao jornal The Guardian.