Líder do Hamas usa reféns como escudo contra ataques, diz jornal

Além disso, acredita-se que os reféns restantes, tanto os vivos quanto os mortos, estejam nas mãos de grupos terroristas menores, incluindo a Frente Popular para a Libertação da Palestina, as Brigadas Mujahideen, as Brigadas al-Nasser Salah al-Deen e as Brigadas dos Mártires de al-Aqsa.

Ainda de acordo com o jornal, esses grupos teriam cortado contato com Sinwar e estão se rebelando contra suas instruções.

As fontes de segurança citadas sugerem que os rebeldes vêm planejando um golpe há meses devido a desentendimentos com o líder do Hamas sobre a identidade e o número de prisioneiros palestinos a serem libertados em decorrência de um eventual acordo com Israel para a soltura de reféns.