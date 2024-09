Von der Leyen anuncia novo Executivo da UE com 41% de mulheres

"A Itália é um país muito importante, e isso deve se refletir em nossas escolhas", acrescentou. Fitto é aliado próximo da premiê de direita Giorgia Meloni, que foi contra a manutenção da alemã na Comissão Europeia.

Os outros cinco vice-presidentes do Executivo europeu serão a finlandesa Henna Virkkunen (responsável pela pasta de Soberania Tecnológica, Segurança e Democracia), a estoniana Kaja Kallas (alta representante para Política Externa), a romena Roxana Minzatu (Pessoas, Competências e Preparação), o francês Stéphane Séjourné (Prosperidade e Estratégia Industrial) e a espanhola Teresa Ribera (Transição Limpa, Justa e Competitiva).

O Executivo da UE também será formado por outros 20 comissários, de modo a contemplar os 27 Estados-membros no primeiro escalão do bloco. Ao todo, a Comissão Europeia terá 16 homens (59%) e 11 mulheres (41%), proporção inédita na história do bloco.

O grupo político mais representado é o Partido Popular Europeu (PPE), de centro-direita, com 15 integrantes no Executivo, incluindo a própria Von der Leyen. Socialistas e Democratas (S&D), de centro-esquerda, e Renovar Europa, de centro, terão cinco cada. Os dois restantes representam a direita, incluindo Fitto e o húngaro Olivér Várhelyi.

Todos os indicados por Von der Leyen passarão por sabatinas no Parlamento Europeu, etapa conhecida pelo alto nível técnico das perguntas e que já custou algumas nomeações no passado.

(ANSA).