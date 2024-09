Premiê da Itália discute IA e investimentos com Big Techs em NY

Segundo fontes oficiais, até o momento, não há nada de concreto, mas o governo italiano fará acompanhamentos operacionais, tendo em vista que "existe uma vontade comum de apostar" no desenvolvimento da IA no país europeu.

Os três grupos estariam interessados em investir em data centers, em startups italianas, em colaborações com a excelência das universidades, em fornecer know-how em IA às empresas italianas.

Além disso, ainda de acordo com os relatos, o bilionário Elon Musk também teria interesse em possíveis investimentos, não só em IA, mas no espaço, com a Starlink entre as hipóteses.

A reunião ocorreu durante a missão de Meloni em Nova York, onde participará da 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas. (ANSA).

