DNA de queijo mais antigo do mundo é encontrado com múmias na China

O sequenciamento do DNA desses probióticos e a comparação com os atuais mostram que o "Lactobacillus kefiranofaciens" contido no antigo queijo estava relacionado à cepa de lactobacilos originária do Tibete e não da Rússia - que hoje é a mais utilizada no mundo.

De acordo com os especialistas, este resultado mina a teoria segundo a qual o kefir se originou na região montanhosa do norte do Cáucaso, no atual território russo.

Por fim, o estudo revelou como o Lactobacillus kefiranofaciens trocou material genético com cepas relacionadas, melhorando sua estabilidade genética e capacidade de fermentação do leite ao longo do tempo.

Em comparação com os antigos Lactobacillus, as bactérias modernas têm menos probabilidade de desencadear uma resposta imunológica no intestino humano. Isto sugere que as trocas genéticas os ajudaram a se adaptarem aos humanos.