Adolescente é condenada à prisão perpétua após matar a mãe nos EUA

Ela chegou a atirar em padrasto, mas foi detida. Heath Smylie foi baleado no ombro e desviou de outros dois tiros. Ele conseguiu tirar a arma da adolescente, que tentou fugir. Entretanto, logo foi capturada e presa. "Nunca vi ninguém assim, nem em filmes. Ela não era ela mesma e nem acredito que ela tenha me reconhecido", disse o padrasto durante o julgamento. A arma .357 Magnum, foi um presente do padrasto à mãe de Carly.

Adolescente atirou porque a mãe descobriu que ela usava drogas. Investigadores afirmaram que ela possuía telefones descartáveis, vapes com THC e fumava maconha. Isso teria sido contado por uma colega de Carly à mãe, que entrou no quarto da filha e encontrou as drogas pouco antes de ser morta.

Diário de Carly dizia que "tudo bem não ter família". O livro, apresentado pela promotoria do caso, dizia também que "está tudo bem ser má". O material foi avaliado por um psiquiatra durante a audiência, que considerou as notas "muito preocupantes". Vídeos reproduzidos na audiência mostram que a menina atirou três vezes contra a mãe. Enquanto ela atirava, era possível ouvir gritos.

Defesa da jovem argumentou que ela estava em "psicose". Seus advogados afirmaram que a adolescente sofria com problemas mentais e teve um "episódio de estresse agudo" no dia do crime, o que resultou na morte de sua mãe. A defesa afirmou ainda que a menina não se lembra de atirar na própria mãe. Ao receber o veredito do juiz, na última sexta-feira (20), ela chorou.