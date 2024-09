Venezuela suspende voos com Chile após discurso de Boric na ONU

CARACAS, 26 SET (ANSA) - O governo da Venezuela suspendeu as operações aéreas comerciais com o Chile por tempo indeterminado.

A decisão, anunciada pelo Ministério dos Transportes de Caracas, ocorreu poucas horas depois do discurso do presidente do Chile, Gabriel Boric, na Assembleia Geral das Nações Unidas.

Na oportunidade, o mandatário definiu o executivo de Nicolás Maduro como uma "ditadura que pretende roubar uma eleição e persegue os seus opositores políticos". Boric ainda pediu para que a comunidade internacional "reconheça o triunfo" do candidato da oposição Edmundo González Urrutia, exilado na Espanha, no último pleito.