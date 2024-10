Hamas reivindica atentado com 7 mortos em Jaffa, Israel

ROMA, 2 OUT (ANSA) - O grupo fundamentalista Hamas reivindicou a responsabilidade pelo atentado ocorrido em Jaffa, próximo a Tel Aviv, em Israel, que matou ao menos sete pessoas e feriu cerca de 16.

A informação publicada no jornal israelense Haaretz revela que os dois terroristas responsáveis por disparar contra civis em uma parada de bonde na última terça-feira (1º) são Mohammad Mesek e Ahmed Himouni, oriundos da cidade palestina de Hebron, na Cisjordânia.

O atentado ocorreu pouco antes do bombardeio do Irã contra Israel, em retaliação pelos assassinatos de Ismail Haniyeh e Hassan Nasrallah, líderes do Hamas e do Hezbollah, respectivamente.