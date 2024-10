Israel declara secretário-geral da ONU 'persona non grata'

Para Katz, a política do secretário-geral da ONU "permitiu o apoio a terroristas, estupradores e assassinos [dos grupos extremistas] Hamas, Hezbollah, Houthi e Irã".

Na última terça-feira (1º), após os ataques do Irã a Israel, Guterres condenou "a ampliação do conflito no Oriente Médio com uma escalada após a outra" e afirmou que "isto deve acabar".

"Sem nenhuma dúvida precisamos de um cessar-fogo", afirmou o representante da ONU, cuja declaração incomodou Israel.

"Estamos desiludidos com a reação do secretário-geral António Guterres. No seu comentário, logo após os ataques sem precedentes do Irã a Israel, ele não falou da agressão, mas apenas de uma escalada [do conflito]", declarou o embaixador israelense da ONU, Danny Dano, à imprensa.

Ontem, o Irã lançou um novo ataque aéreo contra Israel, com ao menos 200 mísseis. O bombardeio foi uma resposta aos assassinatos de Ismail Haniyeh e Hassan Nasrallah, líderes do Hamas e do Hezbollah, respectivamente. O primeiro morreu em uma operação da inteligência israelense em Teerã, em 31 de julho, enquanto o segundo foi morto em um bombardeio em Beirute, capital do Líbano, na última sexta (27). (ANSA).