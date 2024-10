Número de mortos por furacão nos EUA sobe para 155

WASHINGTON, 2 OUT (ANSA) - O número de mortes decorrentes da passagem do furacão Helene nos Estados Unidos subiu para 155 e ainda pode aumentar, informaram as autoridades nesta quarta-feira (2).

O novo balanço é divulgado um dia após a Casa Branca alertar que a quantidade de vítimas pode chegar até 600. "Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar as comunidades afetadas. A devastação causada pelo Helene é imensa", afirmou o presidente norte-americano, Joe Biden.

O ciclone, que atingiu o sudoeste do país na última sexta-feira (27), já é tido como o segundo pior a afetar o território americano dos últimos 50 anos, atrás apenas do Katrina, que fez 1,8 mil vítimas em 2015.