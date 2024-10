Israel anuncia morte de chefe do governo do Hamas em Gaza

O Exército de Israel anunciou nesta quinta-feira (3) a morte do chefe do governo do grupo fundamentalista Hamas na Faixa de Gaza, Rawhi Mushtaha, em um ataque realizado há três meses contra um túnel no norte do enclave palestino.

Segundo as Forças de Defesa Israelenses, Mushtaha faleceu em um bombardeio ao lado de Sameh al-Siraj, que era responsável pela segurança no gabinete político do Hamas, e Sami Odeh, chefe do mecanismo de segurança geral do grupo.

"O Hamas está escondendo suas perdas para impedir a queda do moral e da operacionalidade de seus terroristas", afirmaram as IDF, que descreveram o túnel como "um complexo subterrâneo fortificado e equipado".