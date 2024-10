Mortes em ataques a Israel no Líbano somam quase 2 mil

"O balanço da agressão israelense no Líbano totaliza 1.974 mártires, incluindo 127 crianças, e 9.384 feridos. 97 operadores sanitários também foram mortos, e dezenas de centros médicos foram danificados", declarou Abiad.

A atual ofensiva israelense teve início com explosões coordenadas de pagers e walkie-talkies utilizados por membros do grupo xiita no Líbano, em meados de setembro, e continuou com bombardeios no sul do país, no Vale do Beqaa e na capital Beirute, além de breves incursões terrestres além da fronteira.

(ANSA).

