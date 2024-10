Presidente de província na Itália é preso acusado de corrupção

Entre os detidos estão Vittorio De Rosa e Alfonso D'Auria, respectivamente representante legal e promotor especial da empresa Dervit Spa; Elvira Alfieri, irmã do político e representante legal de Alfieri Impianti Srl; Andrea Campanile, funcionário do município de Capaccio e integrante da equipe do prefeito; e Carmine Greco, responsável técnico do município de Capaccio.

O inquérito envolveu uma série de procedimentos para atribuir contratos públicos, em particular dois acordos para renovar o sistema de iluminação pública em Capaccio Paestum, com obras de expansão e melhoria da eficiência energética, incluindo a modernização das luzes com o uso de LEDs e sistemas automáticos do fluxo luminoso.

Ambas as licitações para o trabalho foram vencidas pela Dervit Spa. A principal suspeita é que todos os envolvidos teriam cooperado para favorecer a empresa.

Após a prisão, a federação de Salerno do PD convocou a comissão provincial de Garantia, que resolveu suspender imediatamente Alfieri como membro da legenda, conforme exigido pelo seu regulamento interno em relação à gravidade dos supostos crimes.

A confirmação foi feita em nota conjunta do comissário do PD da Campânia, Antonio Misiani, e do secretário provincial do PD de Salerno, Enzo Luciano. "Em relação à investigação do Ministério Público de Salerno, que levou à prisão de Franco Alfieri, prefeito de Capaccio e presidente da Província de Salerno, o Partido Democrático expressa plena confiança no trabalho do judiciário", afirmam. (ANSA).