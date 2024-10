'Situação muito difícil', diz Hamas sobre reféns em Gaza

DOHA, 7 OUT (ANSA) - O Hamas afirmou nesta segunda-feira (7) que os reféns feitos pelo grupo fundamentalista islâmico na Faixa de Gaza estão em uma situação "muito difícil".

De acordo com o jornal libanês L'Orient, um porta-voz das Brigadas Al-Qassam, braço armado do Hamas, declarou que Israel poderia ter recuperado todos os reféns com vida há exatamente um ano.

"A situação psicológica e de saúde dos reféns restantes se tornou muito difícil", disse Abu Obeida em um vídeo divulgado no canal do Telegram do grupo.