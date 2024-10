Vice-premiê destaca 'amizade única' entre Itália e Argentina

Itália e Argentina são um exemplo único e irrepetível no mundo: somos um único povo, uma única nação", escreveu o ministro, que está em Buenos Aires nesta segunda-feira (7).

"Recebemos com muito interesse as primeiras escolhas do governo Milei em política externa e a determinação com a qual a nova administração está tentando levar adiante reformas necessárias e incisivas para estimular o crescimento", salientou.

No texto, Tajani ainda destacou que mais de 300 empresas italianas atuam na Argentina, empregando cerca de 16,5 mil pessoas e gerando US$ 2,64 bilhões em negócios por ano, com destaque para os setores automotivo, de energia, de infraestrutura, agroalimentar e de seguros.

"Os investimentos de empresas italianas na Argentina já superam 1,5 bilhão de euros e, em 2023, o intercâmbio comercial foi de 2,34 bilhões de euros. Isso é sinal de uma cooperação ininterrupta que pretendemos reforçar e aprofundar", escreveu o vice-premiê.

Tajani também apontou oportunidades de colaboração na diplomacia cultural, aproveitando-se dos "profundos laços históricos e sociais" entre os dois países, e também esportiva.

"O desejo do governo italiano é o de reforçar a parceria bilateral em 360º em todos os setores", disse. (ANSA).