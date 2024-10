Países europeus condenam ataques contra bases da Unifil

ROMA, 14 OUT (ANSA) - Os Ministérios das Relações Exteriores de Itália, França, Alemanha e Reino Unido condenaram nesta segunda-feira (14) os recentes ataques do Exército de Israel contra as bases da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil), que feriram vários soldados da missão.

Em uma nota conjunta, os governos expressaram "profunda preocupação" com as ações das Forças de Defesa de Israel (IDF) em Beirute.

"Esses ataques devem parar imediatamente. Condenamos qualquer ameaça à segurança da Unifil. Qualquer 'ataque deliberado' contra a missão no Líbano viola o direito humanitário internacional e a Resolução 1701 do Conselho de Segurança", diz o comunicado.