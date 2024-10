Perde força hipótese de 3ª tentativa de atentado a Trump

O xerife do condado de Riverside, Chad Bianco, acusou Miller de uma terceira tentativa de homicídio contra o presidenciável, hipótese que foi refutada pelo Ministério Público e pelo Serviço Secreto americano, que garantiram que o ex-presidente nunca esteve em perigo.

"Esta acusação é absurda. Viajo sempre com minhas armas de fogo no meu carro e nunca atirei em ninguém na minha vida", defendeu-se Miller, que, segundo o xerife, entrou no comício com uma credencial falsa de jornalista. (ANSA).

