Projeto Itália-Albânia sobre migrantes atrai olhares, diz Meloni

BRUXELAS, 16 OUT (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, afirmou nesta quarta-feira (16) que muitos países da União Europeia estão olhando com atenção para o projeto dos controversos centros de identificação e acolhimento de migrantes construídos na Albânia.

"Há muitos países que olham para o modelo Albânia e para as políticas migratórias italianas. A reunião de amanhã com os países que consideramos com ideias semelhantes será muito concorrida. O assunto não é apenas italiano, é europeu", disse a chefe de governo, que também agradeceu Ursula von der Leyen, presidente do poder Executivo da UE, pelo seu trabalho.

A declaração da premiê segue a mesma linha dos comentários do ministro do Interior da Itália, Matteo Piantedosi, durante uma sessão da Câmara dos Deputados. Na ocasião, ele destacou que ao menos 15 países do continente manifestaram interesse no projeto.