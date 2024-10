CCJ do Senado aprova projeto que autoriza militares a portar arma fora do trabalho

O senador Jorge Seif (PL-SC) ainda tentou apresentar emendas para ampliar o benefício para deputados e senadores. Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), defendeu a iniciativa.

"Eu não consigo renovar o meu (porte de arma), mesmo provando as ameaças que eu sofro", afirmou Flávio. "Da mesma forma, com relação aos advogados. 'Ah, o advogado vai entrar armado na sala de audiência e pode sacar a arma'. Olha, isso pode acontecer hoje e mais, os advogados são vítimas constantemente de assassinatos em razão da sua atuação". As emendas foram rejeitadas.

O texto, de autoria de Fabiano Contarato (PT-ES), é alvo de críticas de organizações da sociedade civil e do próprio governo. A Coalizão pela Socioeducação, composta por 53 organizações ligadas aos direitos humanos, coletivos, entidades, pesquisadores, especialistas e instituições públicas da sociedade civil, publicou um manifesto contrário à matéria.

"A autorização do porte de armas aos servidores do quadro efetivo de agente de segurança socioeducativa desrespeita a legislação que afeta à criança e o adolescente já em vigor no Brasil, assim como viola os marcos legais internacionais aos quais o país se submeteu voluntariamente", afirmou o grupo no comunicado.

Nesse mesmo texto o grupo diz que o trabalho dos agentes socioeducativos "tem atuação essencialmente pedagógica e ressocializadora" e que diretriz nacional do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) determina que a segurança das unidades socioeducativas sejam feitas pela Polícia Militar.

Mesmo com a pressão de aliados, Contarato, que foi delegado de polícia, celebrou a aprovação.