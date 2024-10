Fotos do corpo de Sinwar são divulgadas nas redes sociais

GAZA, 17 OUT (ANSA) - Diversas fotos do cadáver de Yahya Sinwar, líder do Hamas que foi morto nesta quinta-feira (17) na Faixa de Gaza em uma operação das Forças de Defesa de Israel (IDF), foram amplamente compartilhadas nas redes sociais.

As fortes imagens do corpo já sem vida de Sinwar, muitas das quais sem tarjas ou qualquer borrão, geraram bastante repercussão. As fotos registram milhares de curtidas, comentários e visualizações.

Apesar da ampla divulgação das fotos na internet, exibidas como uma espécie de troféu pelos usuários pró-Israel, muitas pessoas no enclave palestino optaram ficar em silêncio após a confirmação do falecimento do líder do Hamas.