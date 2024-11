Ataque massivo da Rússia deixa ao menos 1 morto e 40 mil sem energia na Ucrânia

A Rússia atacou mais uma vez a cidade portuária de Odessa, no sul do país, com drones e mísseis lançados no centro da cidade. Os ataques causaram vítimas e grandes danos materiais, já que Moscou intensificou seus ataques à infraestrutura civil da Ucrânia, no período que antecede o rigoroso inverno na região. De acordo com o prefeito de Odessa, Hennadiy Troukhanov, 40.000 moradores ficaram sem aquecimento como resultado do ataque.

Emmanuelle Chaze, correspondente da RFI na Ucrânia

Pelo menos uma pessoa morreu e cerca de dez outras ficaram feridas, incluindo uma criança de 9 anos, no último ataque russo à cidade ucraniana de Odessa. "Odessa sofreu mais uma vez um ataque inimigo massivo (...) De acordo com dados preliminares, uma pessoa morreu", disseram os serviços de emergência ucranianos no Telegram.